Берлин, 12 мая, 2017, 05:31 — ИА Регнум. ФРГ экономит на добровольной депортации беженцев, сообщает 11 мая Die Tagesschau. Если беженцам было отказано в предоставлении убежища на территории Германии, они могут добровольно покинуть страну и получить за это деньги от немецкого правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Согласно данным консалтинговой компании McKinsey, в среднем депортация беженцев обходится Германии около €1500 на человека. В случае добровольного переселения — €700.

Эти финансовые выплаты идут на переезд, а также на первое время проживания беженцев в новом месте.

В 2016 году по этой программе добровольно уехали более 54 тыс. мигрантов, недобровольно — 25 тыс.

Добровольный выбор выгоден государству, так как, «заплатив» за депортацию, сокращаются расходы на содержание беженцев в стране, а также на выплаты службам безопасности.

Однако в 2017 году заметно снижение добровольной депортации на 40%. За начало текущего года только 8,5 тыс. беженцев выехало из Германии, в аналогичный период 2016 года эта цифра составляла 14 тыс.

Это связано с тем, что поток беженцев заметно увеличился после закрытия балканского маршрута, и ситуация в странах, откуда приехали беженцы (чаще всего страны Ближнего Востока и Северной Африки), ухудшилась.