Тайюань , Китай, 12 мая, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Китайская провинция Шаньси, расположенная на Севере Китая закроет 18 угледобывающих предприятий в 2017 году, сократив производство угля на 17 млн тонн в год, передает 11 мая агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

Шахты расположены в 11 уездах, среди которых девять производят по меньшей мере 900 000 тонн угля ежегодно, сообщает ведущая группа по сокращению перепроизводства угля и стали.

В 2016 году провинция Шаньси сократила производство угля на 23 млн тонн в год, закрыв 25 угольных шахт.

Имея четверть всех запасов угля Китая, Шаньси ставмит задачу сократить количество угольных шахт до 900 к 2020 году при средней выработке 1,8 млн тонн угля ежегодно.

Отмечается также, что провинция ставит себе цель обеспечения экономического роста на уровне 5,5% в 2017 году.

Напомним, что ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отчитался о сокращении производства угля в КНР на 31,7 млн тонн, что составляет 63,4% от запланированных к достижению показателей в 2017 году.