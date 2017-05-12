Вашингтон, 12 мая, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 ВКС России пролетел на расстоянии около 20 футов (6 метров) от патрульного самолёта ВМС США P-8A Poseidon над Чёрным морем. Об этом заявила пресс-секретарь ВМС США в Европе Памела Кунце, передаёт NBC News.

Vitaly V. Kuzmin Су-27 ВКС РФ

По её словам, инцидент произошёл 9 мая в международном воздушном пространстве, где американский самолёт «выполнял штатные операции».

Отмечается, что командир P-8A Poseidon оценил взаимодействие двух самолётов как безопасное и профессиональное.

Тем не менее в ВМС США считают, что такое сближение могло представлять угрозу, но для точной оценки каждого эпизода необходимо учитывать целый комплекс факторов, в том числе скорость движения самолётов, высоту их нахождения над уровнем моря и иные показатели.

Напомним, 4 мая американские истребители F-22 были подняты на перехват двух российских стратегических ракетоносцев Ту-95 дальней авиации в сопровождении двух истребителей Су-35, пролетевших в зоне действия противовоздушной обороны Аляски.

В Минобороны России позднее заявили, что самолёты выполняли плановые полёты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.