Благовещенск, 12 мая, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Задолженность по заработной плате в Амурской области с начала 2017 года выросла почти в 10 раз. Если на 1 января она едва превышала 31,1 млн рублей, то спустя четыре месяца размер долга вырос до 307,7 млн рублей. Наибольшая часть этой суммы приходится на невыплаты строителям космодрома «Восточный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зарплата

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По данным Амурстата, на 1 мая суммарная задолженность по зарплате составляла 211,1 млн рублей, что в 6,8 раз больше, нежели в начале 2017 года и в 27,1 раз больше первомайского показателя 2016 года.

В правительстве Амурской области озвучили более свежие цифры — 307,7 млн рублей долга, что почти в 10 раз больше, чем в январе 2017 года. Строителям космодрома «Восточный» (около 3 тыс. человек) компания «Дальспецстрой» не выплатила 254,5 млн рублей.

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Ещё 5,2 млн рублей задолжали 153 сотрудникам 6 организаций — «Водоканал» в Октябрьском районе, «Статус», «Амурдорснаб» и «ЭнергоАудитАмур» в Благовещенске, «19 ЦАРЗ» в Белогорске, МУП «Питание торговля» в Прогрессе.

В 13 компаниях-банкротах сумма задолженности перед 979 работниками составляет 48 млн рублей. Наиболее весомые долги имеют следующие предприятия: «Буреягэсстрой», «ЛПК «Тындалес», «СК Городок», «СтройтехИнвест XXI» и «Амурдормаш».

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«К началу 2017 года задолженность по зарплате выросла в 6 раз, потому что на 1 января 2017 года «Дальспецстрой» отчитался об отсутствии долгов, а к 15 января долги приблизились к 100 млн рублей», — прокомментировали в правительстве сводку Амурстата.

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность по заработной плате в России к 1 апреля 2017 года по сравнению с 1 марта 2017 года увеличилась на 22 млн рублей и превысила 3,6 млрд рублей. Три региона Дальнего Востока отметились среди самых больших должников: Приморский край — 539,7 млн рублей, Хабаровский край — 242,7 млн рублей и Амурская область — 197,6 млн рублей.