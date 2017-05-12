Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2017, 03:57 — ИА Регнум. На Камчатке для вулкана Шивелуч местные вулканологи повысили код авиационной опасности до «красного». Это означает, что выбросы с этого исполина могут угрожать самолетам, пролетающим мимо или недалеко от полуострова.

NASA JSC Вулкан Шивелуч

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM вулканологи, код повысили после того, как утром 12 мая на Шивелуче произошел очередной пепловый выброс. Столб поднялся на 9 км, а шлейф от выброса растянулся на 115 км.

«На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет», — уточнили вулканологи.

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Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке вулканологи установили видеокамеру для регистрации активности вулкана Камбальный, который впервые извергается за несколько последних столетий. Зону пеплопада вокруг вулкана покинули все животные — лисицы, росомахи, утки и даже вороны. Как предполагают специалисты Кроноцкого заповедника, это связано с тем, что в ближайших от вулкана водоемах вода отравлена вулканическим пеплом. Камбальный — самый южный вулкан Камчатки. Он начал извергаться 25 марта 2017 года.