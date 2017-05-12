Фэрбанкс, США, 12 мая, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Москва оставляет на усмотрение администрации США выбор форматов работы для развития двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в американском городе Фэрбанксе (штат Аляска).

МИД России Сергей Лавров

«Учитывая, что сейчас — новая администрация, мы оставляем на усмотрение Дональда Трампа и его сотрудников вопрос о том, в каких формах удобнее развивать отношения с Россией», — сказал министр.

Лавров также сообщил, что президент США в ходе состоявшейся встречи в Белом доме «подтвердил свой настрой на нормализацию отношений». Российская сторона, в свою очередь, готова действовать «так быстро, как это будет удобно для администрации, которая пока ещё формирует свою команду, в том числе внешнеполитическую», отметил он.

На вопрос о том, обсуждалось ли в Вашингтоне возможное возобновление работы президентской комиссии России и США, которая была на фоне конфликта на Украине, Лавров отметил, что «в предметном плане» эта тема не затрагивалась.

Напомним, российская делегация во главе с Сергеем Лавровым прибыла на Аляску для участия в заседании Арктического совета в рамках трёхдневного визита в США. Днём ранее в Вашингтоне состоялись переговоры главы МИД России с госсекретарём США Рексом Тилерсоном и главой Белого дома Дональдом Трампом.

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