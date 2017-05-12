Тяньцзинь, Китай, 12 мая, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Малая планета № 456 677 была названа в честь китайского аэрокосмического ученого Е Пэйцзяня, передает агентство «Синьхуа».

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Е, будучи членом Китайской академии наук активно занимается разработкой китайского лунного зонда и миссий в глубокий космос.

Малая планета была открыта командой китайских ученых Обсерватории Цзыцзиньшань («пурпурная гора» прим. ред ИА REGNUM ) близ города Нанкин 11 сентября 2007 года. Имя для планеты было одобрено Центром малых планет при содействии Международного астрономического союза 12 января 2017 года. Однако, официальная церемония прошла только в мае 2017 года.

Стоит отметить, что малые планеты — это небесные тела, движущиеся по орбите вокруг Солнца, однако недостаточно крупные по своему размеру, чтобы считаться полноценными планетами. До 2006 года «малые планеты» считались «астероидами», а оба обозначения являлись синонимами. Однако, после 24 августа 2006 года, когда Международный астрономический союз (МАС) определил термин «планета», под него не попал Плутон из-за его крошечных для планеты размеров.

В результате, МАС лишил Плутон статуса планеты и причислил к категории карликовых планет.