Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2017, 03:26 — ИА Регнум. В списке самых богатых, по уровню дохода за 2016 год, среди членов правительства Камчатского края произошли существенные изменения. На первое место вышла первый вице-губернатор Ирина Унтилова, которая по декларациям за 2015 год забрала «бронзу». При этом изменилась вся тройка самых богатых членов правительства. Стабильно много зарабатывает лишь супруга зампреда Юрия Зубаря — она снова самая богатая среди супругов членов правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Петропавловск-Камчатский

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Ирина Унтилова показала доход за 2016 год в сумме 4 млн 409 тыс. рублей против 4 млн 466 тыс. в 2015 году. У нее в собственности три небольшие квартиры — 56, 43 и 61 кв. метров, а также два дачных участка по пять соток.

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На втором месте по доходности зампред Юрий Зубарь, заработавший в 2016 году 4 млн 212 тыс. рублей против 4 млн 232 тыс. рублей в 2015 году. Его супруга, которая возглавляет филиал одного из банков, вновь самая богатая из числа жен и мужей членов правительства. За 2016 год она заработала 9 млн 634 тыс. рублей, хотя годом ранее её доходы составляли 8 млн 497 тыс. рублей. За зампредом числятся три земельных участка, жилой дом и две квартиры, а также два автомобиля.

На третьем месте по доходам оказался зампред Валерий Карпенко, заработавший 3 млн 88 тыс. рублей (4 млн 126 тыс. рублей в 2015 году).

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Лидер списка по доходам в 2015 году врио руководителя камчатского агентства Лесного хозяйства и животного мира Евгений Широков, в этот раз показал крайне скромные доходы в 2 млн 954 тыс. рублей, хотя годом ранее его цифра превышала 23 млн рублей. Но в 2015 году он продал некоторое свое имущество.

«Члены правительства края, по сравнению с депутатами в регионе и представителями субъекта в Москве, судя по декларациям, живут довольно скромно. Кабмин остается без миллиардеров, которые достались только депутатскому корпусу и Совету Федерации от Камчатки. Это можно легко объяснить — большинству депутатов можно зарабатывать на стороне и показывать эти свои доходы, а вот у чиновников так не получается», — прокомментировал политолог Андрей Веськин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин за 2016 год задекларировал доход в сумме 9 млн 401 тыс. 474 рубля. Причем, судя по декларации, 3 млн 93 тыс. 112 рублей из этой суммы, ему принесли проценты от вкладов в кредитных учреждения. Супруга губернатора Валерия Илюхина, также в 2016 году заработала меньше, чем годом ранее — 225 тыс. 87 рублей вместо прежних 267 тыс. 832 рублей.

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Член Совета Федерации от Камчатки Валерий Пономарев признан самым богатым сенатором с доходом в 2,6 млрд рублей. Отличились и члены законодательного собрания Камчатки — самый богатый из них Игорь Евтушок заработал почти 2 млрд рублей.