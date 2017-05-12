Чэнду, Китай, 12 мая, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил приветственное письмо Всемирному саммиту по бизнес-инкубированию, который открылся в городе Чэнду китайской провинции Сычуань, сообщает 11 мая агентство «Синьхуа».

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Говоря о том, что бизнес-инкубаторы являются важным инструментом развития технологических предприятий, ускорения внедрения научно-технических достижений и продвижения инноваций, премьер предложил применить новые концепты развития, создать лучшие условия для бизнеса и внедрить инновационные драйверы экономического развития.

Он также выразил волю сотрудничать с различными странами по всему миру, вливая новую жизнь в мировую экономику.

По словам премьера, бизнес-инкубаторы в Китае помогли организовать более 400 000 стартап-проектов и создать рабочие места для более чем двух миллионов граждан за последние 30 лет.

Напомним, что программа по созданию инновационных инкубаторов и стимулированию предпринимательства осуществляется в Китае в сотрудничестве с двумя другими национальными программами — «Интернет плюс» и «Сделано в Китае 2025».