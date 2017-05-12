Вашингтон, 12 мая, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Американский канал Showtime опубликовал новый трейлер третьего сезона сериала «Твин Пикс» режиссёра Дэвида Линча. Видео размещено на официальном YouTube-канале телесериала.

Твин Пикс

Ролик, озаглавленный «Это происходит вновь», длится чуть более минуты. В нём появляются как старые, так и новые герои сериала.

В частности, в кадре присутствуют агент ФБР Дейл Купер в исполнении Кайла Маклоклена, его шеф Гордон Коул в исполнении самого Дэвида Линча, а также Альберт Розенфилд, которого сыграл актёр Мигель Феррер, скончавшийся в январе 2017 года.

Неделей ранее телеканал опубликовал короткий тизер под названием «Некоторые знакомые лица 25 лет спустя», в котором появились лица старых героев.

Напомним, последняя серия второго сезона «Твин Пикс» была показана в США 10 июня 1991 года. Премьера сразу двух первых серий третьего сезона состоится 21 мая 2017 года.

Изначально новый сезон снимался целиком, как нераздельный фильм, и лишь потом он был поделен на 18 эпизодов. Права на трансляцию продолжения сериала в России приобрёл телеканал ТВ-3.

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