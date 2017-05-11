Фэрбанкс, США, 12 мая, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Собщается, что памятной церемонии также приняли участие посол России в США Сергей Кисляк и мэр Фэрбанкса Джим Матерли.

jkbrooks85 Памятный монумент в Фэрбанксе, Аляска

По воздушной трассе «Аляска-Сибирь» в годы Второй мировой войны из США в СССР в рамках программы ленд-лиз (госпрограмме США по военной помощи союзникам) было доставлено около 8000 американских боевых самолёты, которые затем участвовали в битвах на советско-германском фронте.

Памятник в Фэрбанксе был открыт в 2006 году, а текущем году исполняется 75 лет с момента открытия этого авиамаршрута.

Как передавало ИА REGNUM, российская делегация во главе с Сергеем Лавровым в рамках трёхдневного визита в США прибыла на Аляску для участия в министерском заседании Арктического совета. Днём ранее в Вашингтоне состоялись переговоры главы МИД России с госсекретарём США Рексом Тилерсоном и главой Белого дома Дональдом Трампом.

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