Бразилиа, 12 мая, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о прекращении режима чрезвычайной ситуации по вирусу Зика, передает Associated Press.

Doctor.kz Вирус Зика

Согласно сообщению врачей, за 18 месяцев достигнуты значительные успехи по сдерживанию заболевания, что позволяет говорить о прекращении эпидемии. Тем не менее, усилия по искоренению комаров-переносчиков заболевания будут продолжены.

Режим ЧС в связи с вирусом Зика был введен в Бразилии полтора года назад, в связи со шквальным ростом числа заболевших и инфицированных.

Власти страны предприняли кардинальные меры по вакцинированию населения, а также по уничтожению комаров Aeges aegypti, переносчиков опасной инфекции, в результате чего распространенность заболевания резко снизилась.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по середину марта 2017 года в Бразилии было зафиксировано на 90% меньше случаев заболевания вирусом Зика, лихорадкой Денге и Чикунгунья.

Напомним, симптомами лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, повышение температуры, опухание суставов. Вирус опасен для беременных, так как может вызывать микроцефалию плода.

С 1947 года, когда был открыт вирус, до 2015 года в мире было отмечено всего 15 случаев заболевания в Африке и Юго-Восточной Азии, однако с конца 2015 года началось «шквальное» распространение вируса, в основном в Южной Америке.

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