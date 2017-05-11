Москва, 12 мая, 2017, 02:17 — ИА Регнум. Суть сегодняшней политики с присутствием средств массовой информации в том, что ничтожные события раздуваются до грандиозных масштабов. Такое заявление в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» сделал политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков, комментируя увольнение главы ФБР Джеймса Коми и реакцию на это американских СМИ.

СМИ

Читайте также: Путин прокомментировал увольнение директора ФБР США Джеймса Коми

«Такова суть сегодняшней политики, где слишком много средств массовой информации — выносится на публику самое интересное, трагическое и драматическое, ничтожное событие раздувается до грандиозных масштабов. Но сама-то политика делается по-прежнему в тишине кабинетов, иногда таких, которые даже как официальные не обозначены, — уверен политолог. — Могут ли американцы, ещё год назад утверждавшие, что Россия — ничтожная страна, что Путин ни на что не влияет, через несколько месяцев утверждать, что Путин всё решает в США? Это продаётся, публике интересно. Как этот бред, паранойю, политический сумасшедший дом объяснять с точки зрения здравого смысла?»

«Вы можете себе представить, что в Кремле человек сказал выделить 5 млрд долларов, чтобы разложить политическую систему США? В Кремле разные есть люди, и не очень умные в том числе, но таких идиотов там не держат», — добавил Виталий Третьяков.

Читайте также: Американские СМИ удивили Лаврова вопросом о директоре ФБР

Как сообщало ИА REGNUM, об увольнении главы ФБР США Джеймса Коми стало известно 9 мая от пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. По его словам президент Дональд Трамп принял это решение на основании рекомендации генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенштейна.

Во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Вашингтон местные СМИ спросили его, связаны ли текущие переговоры с отставкой Коми. Вопрос крайне удивил Лаврова, и он ответил: «А его что, уволили? Вы шутите?»