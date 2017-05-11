Вашингтон, 12 мая, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп после проведённых встреч с главами внешнеполитических ведомств России и США опубликовал в своём микроблоге в Twitter призыв к Москве и Киеву «заключить мир».

Twitter (@realDonaldTrump)

«Вчера, в один день, у меня состоялись встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным», — написал президент США.

При этом Дональд Трамп разместил снимки с обеих встреч и сопроводил своё сообщение хештегом @LetsMakePeace! («Давайте заключим мир»).

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров 10 мая посетил Вашингтон, где провел переговоры сперва с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, а затем с главой Белого дома Дональдом Трампом. Затем российская делегация направилась на Аляску для участия в министерском заседании Арктического совета.

В тот же день в Вашингтоне состоялись переговоры главы МИД Украины Павла Климкина с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом.

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