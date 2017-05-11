Дамаск, 12 мая, 2017, 01:47 — ИА Регнум. Отряды ливанского движения «Хезболла» отступают с позиций на границе с Сирией, передает Associated Press.

upyernoz Флаг «Хезболлы»

В военной помощи «Хезболлы» дружественным войскам президента Башара Асада на данном участке фронта больше нет необходимости — граница «закреплена» и теперь полностью контролируется войсками Сирийской Арабской Республики.

«Миссия выполнена», — заявил по этому поводу лидер «Хезболлы», шейх Хасан Насралла.

Тем не менее, «Хезболла» сохранит контингент с ливанской стороны границы и будет находиться на этом участке в «плотном взаимодействии» с армией Сирии.

Также пока не идет речи о выводе бойцов «Хезболлы» из внутренних районов Сирии, все еще охваченных войной.

Напомним, ливанская «Хезболла» участвует в войне в Сирии против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2013 года. Ливанское шиитское движение действует в республике по приглашению правительства САР.

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