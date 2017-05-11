Банги, 12 мая, 2017, 01:25 — ИА Регнум. В Центральноафриканской республике произошли очередные столкновения враждующих повстанческих группировок — несколько дней подряд насилие продолжалось в городе Алиндао, передает Associated Press.

European Commission DG ECHO ЦАР

Местное отделение Красного креста сообщает о 37 погибших и нескольких тысячах беженцев из района, охваченного беспорядками.

Столкновения в Алиндао между отрядами мусульманской группировки «Селека» и христианской милиции «Антибалака» начались 6 мая и шли пять дней. По сообщениям местных жителей, на данный момент бои прекратились, однако неизвестно, сколько продлится «перемирие».

"Никаких выстрелов не было слышно более суток. Это знак надежды на возвращение к спокойствию», — сообщает Северин Нгуманго, священник католической миссии в Алиндао.

Напомним, конфликт в ЦАР вспыхнул в 2013 году, когда «Селека» свергла христианского президента. Их лидер оставил власть, последовала ответная реакция христианской милиции «Антибалака» против мусульман.

В настоящий момент в ЦАР размещен 13-тысячный контингент миротворцев ООН, однако и он не справляется с конфликтами в стране — межрелигиозными и этническими.