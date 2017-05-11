Санкт-Петербург, 12 мая, 2017, 01:13 — ИА Регнум. В акватории Малой Невы в Санкт-Петербурге вечером 11 мая произошёл разлив нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Акватория Невы

«В ходе обследования акватории в районе Петровской косы обнаружено пятно 2 на 3 метра», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что вся площадь разлива была обработана абсорбентом, дальнейшее обследование акватории отложено до утра 12 мая.

Чуть ранее издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев сообщило о распространении нефтяного пятна на полтора километра по Малой Неве.

Сообщается, что разлив произошел неподалёку от яхт-клуба. Его источником, предположительно, является старая баржа, стоящая у берега.

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