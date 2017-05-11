Пекин, 12 мая, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 11 мая провел переговоры с главой Вьетнама Чан Дай Куангом в Пекине. Стороны договорились развивать на новом этапе двустороннее стратегическое сотрудничество, передает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Си вспомнил предыдущую встречу с Куангом в ноябре 2016 года в кулуарах саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу, где оба лидера достигли консенсуса в вопросе развития всестороннего стратегического сотрудничества.

«Обе страны должны укрепить морское сотрудничество, выработать консенсус и расширить зону общих интересов, а также урегулировать разночтения посредством диалога», — заявил китайский лидер во время встречи со своим вьетнамским коллегой.

Си также отметил, что Китай твердо поддерживает развитие Вьетнама своим индивидуальным путем, подходящим вьетнамской нации и будет придерживаться дружелюбной политики в отношение Вьетнама.

Председатель КНР призвал использовать весь потенциал руководящего комитета сотрудничества дабы объединить стратегии развития двух стран, ускорить строительство межграничных экономических зон сотрудничества и углубить сотрудничество в сферах инфраструктурного строительства, инвестиций и торговли, а также образования, здравоохранения и культуры.

«Форум позволит добиться консенсуса и усовершенствовать глобальное сотрудничество, продвинуть экономическую глобализацию в более открытом, инклюзивном, сбалансированном и взаимовыгодном ключе», — заявил Си, призвав обе страны использовать возможности форума во имя синергии их стратегий и существенного расширения сотрудничества.

Куанг со своей стороны заявил, что консолидация и дружба с Китаем входит в число приоритетных сторон политики Вьетнама, в целом направленной на развитие здоровых и стабильных отношений.

По его словам, КПВ, вьетнамское правительство и народ никогда не забудут китайскую поддержку в его национальном освобождении и строительстве. Он также предложил и в дальнейшем сохранить традицию высокостатусных визитов, расширения торгового сотрудничества, а также взаимодействия в сферах сельского хозяйства, экологии, инфраструктуры, туризма, культуры, безопасности, равно как и «Нового шелкового пути».

Куанг поздравил Китай в связи с его достижениями развития за последние несколько лет и пожелал успеха на 19-м съезде Компартии Китая, который состоится в 2017 году.

Главы двух стран стали свидетелями подписания серии двусторонних договоров о сотрудничестве по широкому спектру вопросов: от дипломатии, электронной коммерции и экономических технологий до инфраструктурного строительства, и образования.

Напомним, вьетнамский лидер находится с государственным визитом в Китае, и пробудет там до 15 мая. В рамках своего визита примет участие в грядущем форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который пройдет 14−15 мая в Пекине.

Текущий визит вьетнамского лидера является первым с апреля 2016 года. Всего 29 глав государств и правительственных лидеров примут участие в форуме, что делает его самым высокостатусным с момента его организации в 2013 году.