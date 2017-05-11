Москва, 12 мая, 2017, 00:30 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова считает идею введения налога на бездетность ошибочным подходом к вопросу увеличения рождаемости. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

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«Рожать, чтобы не платить, и платить, чтобы не рожать, — это, наверное, не тот выбор, перед которым должна стоять российская семья, особенно на современном этапе», — сказала омбудсмен.

По её мнению, в данном вопросе «нужны иные механизмы и комплексный подход», наряду с экономическими мерами по поддержке семей необходимо работать и над созданием «положительного образа многодетной семьи».

Как отметила Кузнецова, на сегодняшний день многодетная семья в основном представляется как «запитая и неблагополучная», и «от этого надо избавляться».

Ранее против введения в стране налога на бездетность выступил глава Минтруда Максим Топилин. «Позиция Минтруда отрицательная. У нас другие предложения — стимулирующие рождаемость, а не наказывающие», — заявил он в интервью Life.

Напомним, 10 мая газета «Известия» сообщила, что президенту России Владимиру Путину был направлен проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность.

Проект был предоставлен директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым и разрабатывался во исполнение указа президента от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики».

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