Эр-Рияд, 12 мая, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Дата завершения строительства самой высокой башни в мире перенесена на 2019 год, заявил принц Саудовской Аравии аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз аль-Сауд, 11 мая сообщает Agence France-Presse.

Ammar shaker Строительство башни Джидды. 10 января 2015, 12 этажей

Напомним, после завершения строительства башни Джидды в административном округе Мекка ее высота должна составить 1 километр 7 метров.

Впервые о строительстве башни было объявлено в августе 2011 года, строительство должно было завершится через 36 месяцев после начала работ.

К ноябрю 2014 года соорудили четырехэтажный фундамент будущего здания. Дата завершения строительства была перенесена на 2018 год, поскольку Саудовская Аравия столкнулась с последствиями падения цен на нефть.

Компания Saudi Binladin Group является одним из подрядчиков. Она была основана более 80 лет назад отцом бывшего лидера Аль-Каиды (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.