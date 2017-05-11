«Манчестер Юнайтед» вышел в финал благодаря результату в первом матче
Лондон, 11 мая, 2017, 23:59 — ИА Регнум. На 17-й минуте опорный полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни открыл счет ударом головы после длинной навесной передачи из глубины Маркуса Рэшфорда — 1:0.
На 86-й минуте аргентинский защитник Факундо Ронкалья сравнял счет ударом головы после подачи Тео Бонгонда с углового — 1:1.
Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Сельта»)
Удары 8/14
Удары в створ 4/6
Владение 38%/62%
Фолы 17/15
Поздравляем «МЮ» с выходом в финал турнира по сумме двух встреч (0:1, 1:1).
Составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Блинд, Валенсия, Дармиан, Погба, Эррера, Феллайни, Лингард, Рэшфорд, Мхитарян.
«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Радоя, Эрнандес, Васс, Гвидетти, Аспас, Систо.
Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.
Предупреждения: Блинд — 32, Аспас — 66, Эррера — 82, Кабраль — 90+3.
Удаления: Ронкалья — 89, Байи — 89.
Голы: Феллайни 17 — 1:0, Ронкалья 86 — 1:1.