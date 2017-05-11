Лондон, 11 мая, 2017, 23:59 — ИА Регнум. На 17-й минуте опорный полузащитник сборной Бельгии Маруан Феллайни открыл счет ударом головы после длинной навесной передачи из глубины Маркуса Рэшфорда — 1:0.

Manutd.com «Манчестер Юнайтед» — «Сельта» 1:1

На 86-й минуте аргентинский защитник Факундо Ронкалья сравнял счет ударом головы после подачи Тео Бонгонда с углового — 1:1.

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/"Сельта»)

Удары 8/14

Удары в створ 4/6

Владение 38%/62%

Фолы 17/15

Поздравляем «МЮ» с выходом в финал турнира по сумме двух встреч (0:1, 1:1).

Составы на матч:

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Байи, Блинд, Валенсия, Дармиан, Погба, Эррера, Феллайни, Лингард, Рэшфорд, Мхитарян.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Радоя, Эрнандес, Васс, Гвидетти, Аспас, Систо.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.

Предупреждения: Блинд — 32, Аспас — 66, Эррера — 82, Кабраль — 90+3.

Удаления: Ронкалья — 89, Байи — 89.

Голы: Феллайни 17 — 1:0, Ронкалья 86 — 1:1.