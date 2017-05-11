Париж, 11 мая, 2017, 23:56 — ИА Регнум. 11 мая на стадионе «Люмьер» был разыгран ответный матч ½ финала Лиги Европы между командами «Лион» и «Аякс». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «львов».

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На 27-й минуте талантливый голландский форвард Каспер Дольберг открыл счет ударом в дальний угол после проникающего паса Амина Юнеса — 0:1.

На 45-й минуте форвард сборной Франции Александр Ляказетт сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Через минуту Ляказетт оформил дубль, замкнув прострел Набиля Фекира — 2:1.

В конце матча алжирский вингер Рашид Геззаль сократил отставание в счете по сумме двух встреч ударом головы после ассиста Мацея Рыбуса — 3:1.

Статистика матча («Лион"/"Аякс»)

Удары 19/15

Удары в створ 8/6

Владение 57%/43%

Фолы 15/18

Поздравляем «Аякс» с выходом в финал турнира по сумме двух матчей (4:1, 3:1).

Составы на матч:

«Лион»: Лопес, Н'Кулу, Дьякаби, Морель, Рафаэл, Толиссо, Фекир, Гоналон, Корне, Вальбуэна, Ляказетт.

«Аякс»: Онана, Вельтиманн, Санчес, Виргевер, Де Лигт, Классен, Шене, Зиш, Траоре, Юнес, Дольберг.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Предупреждения: Морель — 18, Толиссо — 20, Дьякаби — 48, Вельтман — 49, Классен — 50, Н’Кулу — 61, Фекир — 61, Виргевер — 68.

Удаления: Виргевер — 85.

Голы: Дольберг 27 — 0:1, Ляказетт (пен) 45 — 1:1, Ляказетт 45 — 2:1, Геззаль 81 — 3:1.