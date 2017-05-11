«Лион» не смог додавить «Аякс»
Париж, 11 мая, 2017, 23:56 — ИА Регнум. 11 мая на стадионе «Люмьер» был разыгран ответный матч ½ финала Лиги Европы между командами «Лион» и «Аякс». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «львов».
На 27-й минуте талантливый голландский форвард Каспер Дольберг открыл счет ударом в дальний угол после проникающего паса Амина Юнеса — 0:1.
На 45-й минуте форвард сборной Франции Александр Ляказетт сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.
Через минуту Ляказетт оформил дубль, замкнув прострел Набиля Фекира — 2:1.
В конце матча алжирский вингер Рашид Геззаль сократил отставание в счете по сумме двух встреч ударом головы после ассиста Мацея Рыбуса — 3:1.
Статистика матча («Лион"/"Аякс»)
Удары 19/15
Удары в створ 8/6
Владение 57%/43%
Фолы 15/18
Поздравляем «Аякс» с выходом в финал турнира по сумме двух матчей (4:1, 3:1).
Составы на матч:
«Лион»: Лопес, Н'Кулу, Дьякаби, Морель, Рафаэл, Толиссо, Фекир, Гоналон, Корне, Вальбуэна, Ляказетт.
«Аякс»: Онана, Вельтиманн, Санчес, Виргевер, Де Лигт, Классен, Шене, Зиш, Траоре, Юнес, Дольберг.
Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.
Предупреждения: Морель — 18, Толиссо — 20, Дьякаби — 48, Вельтман — 49, Классен — 50, Н’Кулу — 61, Фекир — 61, Виргевер — 68.
Удаления: Виргевер — 85.
Голы: Дольберг 27 — 0:1, Ляказетт (пен) 45 — 1:1, Ляказетт 45 — 2:1, Геззаль 81 — 3:1.