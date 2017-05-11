Донецк, 11 мая, 2017, 23:38 — ИА Регнум. Вечером 11 мая жители Донецка уже собирались на стадионе «Олимпийский» на праздничный концерт в честь Дня республики, когда раздались звуки, напоминающие взрывы. Они были так сильны, что взрывная волна прокатилась по всему городу. По направлению звука было понятно, что эпицентр взрывов находился в Куйбышевском районе города, примерно за терриконом шахты имени Горького.

СВ ДНР Донецк

В результате предварительного расследования стало известно, что сработала ПВО ДНР, в небе был сбит снаряд РСЗО «Ураган». Он был выпущен с запада и, если бы не слаженная и четкая работа противовоздушной обороны ДНР, мог бы приземлиться в центре Донецка.

Фрагмент от противовоздушного оружия в своем огороде в Куйбышевском районе обнаружил один из жителей города сразу после того, как РСЗО «Ураган» был сбит.