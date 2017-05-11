Белград, 11 мая, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Французский писатель Бернар-Анри Леви, известный своими антисербскими выступлениями, подвергся нападению со стороны молодых коммунистов во время визита в Белград, передаёт «Радио и телевидение Сербии».

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Инцидент произошёл 10 мая в Культурном центре Белграда после показа фильма Леви «Пешмерга» в рамках фестиваля «Белдокс». В ходе пресс-конференции представитель Союза коммунистической молодёжи бросил французу тортом в лицо. В это время ещё один из активистов вышел на сцену, развернув транспарант: «Бернар Леви поддерживает империалистические убийства».

«Убирайся вон из Белграда! Этот гад выступал за бомбардировки Югославии», — выкрикивали молодые люди. После того, как охрана вывела активистов из зала, Леви назвал нападавших националистами и заявил, что «демократия не победила в Белграде» и «Сербия не изменилась так, как хотели её друзья».

Позднее в пресс-службе Союза коммунистической молодёжи, комментируя акцию, заявили: «В 40-е годы угрозой миру был немецкий фашизм, а сегодня — глобализм и либеральный фашизм, лицом которого является Леви».

Бернар-Анри Леви родился в 1948 году в Алжире в еврейской семье, сын владельца крупной лесопромышленной компании «La Becob». В 1954 году его семья переехала во Францию, в пригород Парижа Нёйи-сюр-Сен.

Журналистскую деятельность Леви начал с 1970-х годов. Стал редактором издательства «Grasset», в котором впоследствии выходили его книги. В 1984 году участвовал в создании общественной организации «SOS racisme», привлекавшей голоса чернокожих и арабских избирателей в пользу Франсуа Миттерана. В 1991 году стал директором государственной кинокомиссии, распределяющей субсидии на кино.

В начале 1990-х, освещая конфликт в Югославии, Леви выступал в поддержку боснийских мусульман. В 1999 году в своих статьях призывал к бомбардировкам Сербии, выражая поддержку террористической организации «Армия освобождения Косово».

Во время войны в Южной Осетии в 2008 году Леви вёл репортажи из Грузии, брал интервью у президента Михаила Саакашвили. Продвигал инициативу по военному вмешательству в Ливию и свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи, а позднее выступал за вторжение в Сирию «против кровавого режима Башара Асада». Во время госпереворота на Украине в феврале 2014 года выступал на Майдане в Киеве.