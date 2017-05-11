Вашингтон, 11 мая, 2017, 23:33 — ИА Регнум. Представители Белого дома объяснили, почему на встречу президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не присутствовали работники СМИ.

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«Иногда, когда это не встреча президента с главой другого государства, так бывает. Необходимый протокол был соблюден», — заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Напомним, в СМИ США развернута масштабная дискуссия по поводу отсутствия представителей прессы на встрече Дональда Трампа и Сергея Лаврова, прошедшей 10 мая в Вашингтоне.

Фото, запечатлевшие рукопожатие Дональда Трампа, Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка, были опубликованы российским внешнеполитическим ведомством.

Некоторое время спустя американский телеканал CNN, ссылаясь на некого неназванного чиновника, сделал сообщение, что администрация Трампа недовольна публикацией этих фотографий.