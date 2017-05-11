Лондон, 11 мая, 2017, 23:11 — ИА Регнум. «Сергею Лаврову понравился деловой подход Дональда Трампа к теме улучшения отношений Москвы и Вашингтона. Президент Штатов первым сделал широкий шаг к этому, уволив директора ФБР накануне прибытия российского министра иностранных дел в США», — пишет британская деловая газета The Financial Times.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Издание, впрочем, считает, что главный российский дипломат все равно остался недоволен ситуацией, поскольку «заявил, что между странами остается еще большое количество разногласий, которые надо преодолеть, чтобы добиться решения самых неотложных проблем в международных отношениях».

«Лавров называет абсурдом и фейком утверждения, что Россия вмешивалась в американские выборы и обвиняет экс-главу Белого дома Барака Обаму во внедрении разного рода «раздражителей» в (американо-российские) отношения, — утверждает британское СМИ.

«Приходится констатировать, что Трамп выбрал не самое подходящее время для встреч с русскими», — подчеркивает газета, намекая на то, что скандал «наличия кремлевских связей у (как минимум семнадцати) персон из окружения президента еще не утих».