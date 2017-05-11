Вашингтон, 11 мая, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает не соответствующими действительности заявления о связях сотрудников его предвыборного штаба с Россией, но при этом выступает за продолжение расследования российского «вмешательства» в президентскую кампанию 2016 года. Об этом президент США сообщил в ходе интервью телеканалу NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гонки

«Я хочу выяснить, были ли на выборах проблемы, связанные с Россией», — сказал Трамп.

При этом американский президент подчеркнул, что категорически отрицает любые связи между его предвыборным штабом и российскими представителями.

«Россия не влияла на голосование избирателей», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее СМИ сообщили о планах Трампа учредить комиссию, которая должна расследовать случаи мошенничества в ходе американских выборов.