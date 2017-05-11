Москва, 11 мая, 2017, 21:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало опубликованный американским телеканалом CNN материал о том, что «русские опять обманули Вашингтон», опубликовав фотографии с переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление опубликовала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Bernt Rostad Здание МИД России (фрагмент)

Суть скандала в следующем, в американской прессе не были представлены фотографии с переговоров Лаврова с Трампом в Белом доме. При этом МИД РФ и агентство ТАСС опубликовали фотографии со встречи, которые были сделаны фотокорреспондентом ТАСС Александром Щербаком, который присутствовал на встрече в качестве официального фотографа российской делегации.

CNN со ссылкой на некий источник в Белом доме утверждает, что Трамп пришел «в бешенство» от того, что русские опубликовали фотографии со встречи. При этом Белый дом никак пока не прокомментировал эту информацию.

МИД РФ отреагировал на сообщение CNN. По словам Захаровой, фотосъемка была тщательным образом согласована с американской стороной и никаких ограничений на публикацию фотографий не было.

Что касается сообщения CNN, то Захарова считает, что телеканал «дно пробил».

«Кто-нибудь, возьмите интервью у CNN и спросите, как там ниже уровня дна?» — пишет Захарова.

Она также выразила опасение, что данные фотографии, если бы они не были опубликованы российской стороной, использовались бы против президента Трампа.

«А знаете, что было бы, если бы официальные фотографии с этой встречи не были вчера опубликованы российской стороной? Через некоторое время они утекли бы в конгресс, сенат, а оттуда в тот же CNN или по их спецтребованию были бы представлены как «секретное доказательство сговора русских с Трампом», были бы искажены даты и обстоятельства встреч, и американская общественность снова была бы оболванена», — написала Захарова.