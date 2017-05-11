Санкт-Петербург, 11 мая, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России 11 мая задержали в Москве выходца из Средней Азии Мухамадюсупа Эрматова. По данным следствия, он причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и связан с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым, совершившим теракт в петербургском метро 3 апреля 2017 года.

Игорь Павловский ИА REGNUM У станции метро «Технологический институт». Санкт-Петербург, 3 апреля 2017 года

«В настоящее время осуществляется комплекс оперативных мероприятий и следственных действий по проверке Эрматова на причастность к расследуемому теракту», — говорится в официальном сообщении ФСБ России.

Подозрения в отношении Эрматова подтвердили и в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета, которое ведет уголовное дело о теракте в метро.

Кроме того, официальный представитель СКР Светлана Петренко вечером 11 мая сообщила, что следователями предъявлено обвинение еще троим задержанным ранее фигурантам уголовного дела о теракте: Сайфулле Хакимову, Аъзамжону Махмудову, Дилмуроду Муидинову.

Ранее сегодня обвинение было предъявлено Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову.

Всем им инкриминируются преступления, предусмотренные статьей 205 УК РФ и статьей 222.1 УК РФ (террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

«В ближайшее время запланировано предъявление обвинения остальным подозреваемым», — отметили в СКР.

Напомним, всего ранее было задержано 10 предполагаемых пособников террориста Джалилова, все они — выходцы из Средней Азии. Продолжается отработка связей каждого из фигурантов уголовного дела.

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Напомним, днём 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошёл взрыв. В результате теракта погибли 13 человек и сам предполагаемый террорист. Позже еще двое раненых пассажиров скончались в больницах.

В больницах Петербурга до настоящего времени остаются пятеро пострадавших при взрыве в метро. На амбулаторное лечение выписаны 76 человек.