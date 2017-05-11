Москва, 11 мая, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай планирует встретиться с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Ципрас и Путин

«Такая встреча планируется», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России не стал уточнять продолжительность этой встречи и перечень вопросов, которые будут обсуждаться.

Напомним, в Пекине в ближайшее время состоится форум, посвященный развитию проекта «Шелковый путь».