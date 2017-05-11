Владимир Путин встретится в Китае с премьер-министром Греции
Москва, 11 мая, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время своего визита в Китай планирует встретиться с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Ципрас и Путин
«Такая встреча планируется», — заявил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России не стал уточнять продолжительность этой встречи и перечень вопросов, которые будут обсуждаться.
Напомним, в Пекине в ближайшее время состоится форум, посвященный развитию проекта «Шелковый путь».