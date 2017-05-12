Москва, 12 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Процесс экономического переустройства Евразии набирает обороты, причем осуществляется это переустройство, похоже, по самой агрессивной китайской схеме. Остальные игроки, включая США, выглядят лишь фигурами, конкурирующими за второстепенные роли. Подробности этого действия и некоторые возможные выводы из наблюдаемой общемировой картины рассматривает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Иван Шилов ИА REGNUM Кимерика

Отношения Ирана и Израиля, лежащие на пути освоения Китаем южного евразийского направления, являются следующим камнем преткновения, значимость которого будет возрастать после умиротворения текущего ближневосточного конфликта. Достигнутое по Сирии соглашение, судя по всему, следует планам по разделу страны, предложенным ещё в октябре 2015 года экс-госсекретарем Кондолизой Райс и бывшим главой Пентагона Робертом Гейтсом.

Если это так, то следующим врагом №1, стоящим на пути всемирного урегулирования, должен стать Иран, но это не так просто сделать, как еще несколько лет тому назад. Дипломатический вес Ирана все более возрастает с ростом его значения как торгового партнера Китая. Требование уравновесить «излишнюю» с точки зрения торгового объединения Евразии значимость Ирана, толкает Китай в объятья Тель-Авива, который также не прочь получить свой кусок пирога от участия в обеспечении новых торговых маршрутов.

Тем более что скоростная дорога с юга на север Израиля, строящаяся с участием Китая, в случае загрузки ее на полную мощность сможет даже составить конкуренцию классическому морскому пути через Суэцкий канал.

Суммируя вышесказанное, стоит отметить, что события развиваются не самым удачным для России образом. Общий вектор торговых путей все более отклоняется к югу, работая скорее на увеличение роли Израиля и Саудовской Аравии, чем России и Закавказья, как предполагалось ранее.

Подробности читайте в статье: США вытесняют Россию из Сирии, а Китай ставит на Израиль. Что дальше?

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