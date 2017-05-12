Москва, 12 мая, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Станция метро «Новокузнецкая» имеет в своем убранстве элемент, который достоин быть названным «Подвиг художника». Это мозаики, украшающие потолок станции, которые выполнены замечательным ленинградским художником Владимиром Александровичем Фроловым.

Николай Иванов ИА REGNUM В. А. Фролов. Мозаика «Парад физкультурников». Станция метро «Новокузнецкая»

Владимир Фролов (родился в 1872 году), чьи работы украшали важнейшие храмы Российской империи — Исаакиевский собор в Петербурге и храм Христа Спасителя в Москве, буквально вложил свою душу в эти произведения. Начатые еще в довоенные годы, по эскизам другого великого советского художника Александра Александровича Дейнеки, эти мозаики создавались в блокадном Ленинграде.

Николай Иванов ИА REGNUM В. А. Фролов по эскизам А. А Дейнеки. Мозаика, посвященная машиностроителям. Станция метро «Новокузнецкая»

Владимир Фролов умер от холода и голода в осажденном городе в 1942 году, закончив эти работы, которые были вывезены в Москву по Дороге жизни. Мозаичные картины, изображающие «окна ввысь», сквозь материальные каменные своды в мир мечты, прославляют труд советских людей, ведущий, как и на лучших церковных изображениях, в то Царство человеческого братства, о котором сказано «его же и Христос проповедовал».

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