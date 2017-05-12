«Новокузнецкая» — подвиг художника
Москва, 12 мая, 2017, 04:32 — ИА Регнум. Станция метро «Новокузнецкая» имеет в своем убранстве элемент, который достоин быть названным «Подвиг художника». Это мозаики, украшающие потолок станции, которые выполнены замечательным ленинградским художником Владимиром Александровичем Фроловым.
Владимир Фролов (родился в 1872 году), чьи работы украшали важнейшие храмы Российской империи — Исаакиевский собор в Петербурге и храм Христа Спасителя в Москве, буквально вложил свою душу в эти произведения. Начатые еще в довоенные годы, по эскизам другого великого советского художника Александра Александровича Дейнеки, эти мозаики создавались в блокадном Ленинграде.
Владимир Фролов умер от холода и голода в осажденном городе в 1942 году, закончив эти работы, которые были вывезены в Москву по Дороге жизни. Мозаичные картины, изображающие «окна ввысь», сквозь материальные каменные своды в мир мечты, прославляют труд советских людей, ведущий, как и на лучших церковных изображениях, в то Царство человеческого братства, о котором сказано «его же и Христос проповедовал».
Читайте статью с фотогалереей: Подземный дворец коммунизма: Станция «Новокузнецкая»
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