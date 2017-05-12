Степанакерт, 12 мая, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Армения не желает менять свою позицию, несмотря на совместное давление Баку и Москвы. Такую парадоксальную мысль высказал в своем выступлении заместитель руководителя администрации президента Азербайджана, завотделом по внешним связям Новруз Мамедов после состоявшейся в Москве встречи глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении. О том, каков расклад дипломатических позиций участников переговоров по Нагорно-Карабахской проблеме и как заявления некоторых политологов затемняют истинное положение дел, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Нагорно-Карабахская Республика

Парадоксальность мысли Мамедова заключается в том, что имеет место скорее противоположная ситуация — Россия и Армения настаивают на выполнении решений, достигнутых в ходе встреч в Вене и Санкт-Петербурге. Азербайджан, на словах соглашаясь с этим, на деле еще не подписал договоренности.

Заявление Мамедова вызывает интерес тем, что на его примере становятся хорошо видны попытки отдельных экспертов провести в общественное сознание мысль о якобы имеющей место договоренности между Москвой и Баку о форме раздела территорий между «зонами ответственности» Еревана, Степанакерта и Баку.

Между тем, такая договоренность отсутствует. А утверждения некоторых политологов, такие, как например, рассуждения Александра Дугина о «главных» и «второстепенных» деталях воображаемого «плана Лаврова», есть только способ изящного наведения тени на плетень. За доказательствами не нужно далеко ходить, достаточно обратиться к словам самого главы российского МИД.

Наличие же разного рода информационных вбросов, к которым можно отнести и соответствующие дугинские утверждения, можно истолковать как одну из попыток Баку и его апологетов увильнуть от выполнения подтвержденных, но до сих пор не подписанных договоренностей.

Подробности читайте в статье: Баку вновь обнуляет ситуацию по Нагорному Карабаху

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