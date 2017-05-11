Вашингтон, 11 мая, 2017, 20:50 — ИА Регнум. У ФБР хватит ума и ресурсов на продолжение расследования «вмешательства России» в выборы президента США, заявил и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб сотрудникам агентства Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бомба

«У нас есть достаточные ресурсы, чтобы провести это расследование на должном уровне», — заявил Маккейб по вопросу перспектив расследования заявлений американских политиков о якобы вмешательстве России в президентские выборы и кампанию Дональда Трампа.

Интересно, что ранее руководитель комитета сената США по разведке Ричард Бур заявлял, что сенатские слушания с участием исполняющего обязанности главы ФБР Эндрю Маккейба не будут затрагивать вопросы расследования о мнимом вмешательстве России в президентские выборы Дональда Трампа.