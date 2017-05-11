Краков, Польша, 12 мая, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Рассуждая о проекте «украинство», подразумевающем создание Австро-Венгерской империей националистического движения в Галиции против России и Польши, обычно подразумевают события середины и конца XIX века. Интересно, что у Российской империи в начале ХХ века была возможность нанести ответный удар Австро-Венгрии ее же оружием. Такой вывод можно сделать из истории одного из самых известных теоретиков «украинства» Михаила Грушевского. В чем состоят основные черты «украинства», противопоставлявшего себя своим соседям, на которые могла бы опереться стратегия Российской империи, рассматривает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Zeft.in.ua Мурал «Михаил Грушевский» на улице Сечевых Стрельцов в Киеве

Из материалов о выселении украинцев из восточных областей Польши, так называемой «операции «Висла», имевшей место в 1947 году, львовский портал Zaxid.net делает интересные выводы о схожести двух Галиций. Восточная Галиция, со столицей во Львове и западная Галиция со столицей в польском Кракове имеют общие черты. Обе Галиции могут сколь угодно яростно полемизировать друг с другом, но в чем-то, например в антирусскости они сходятся.

Судя по тем событиям, которые происходили в начале ХХ века между Галициями, как западной, так и восточной и столицей Российской империи, имел место план, согласно которому автономизация Украины должна была отторгнуть ее от сферы влияния Австро-Венгрии и приблизить к политическому союзу с Россией. А главным эмиссаром такого проекта в таком случае и являлся Михаил Грушевский, курсировавший в указанный период между Петербургом и Львовом. И скорее всего, курсировавший неспроста…

Подробности, связанные с этой увлекательной исторической гипотезой читайте в статье: Зачем Львов хочет рассорить Краков с Россией

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