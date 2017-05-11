Москва, 11 мая, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Оппозиционный блогер Алексей Навальный сообщил, что вернулся в Россию из Испании, где ему была сделана операция на правом глазу. Об этом Навальный написал сегодня, 11 мая, в своем Twitter-аккаунте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Я — Навальный

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля хулиганы напали на Навального в Москве и плеснули ему в лицо неизвестной жидкостью, смешанной с зеленкой. Медики диагностировали у него химический ожог глаза. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Навальный заявил, что медики лечат его, но рекомендуют ехать за границу в специализированную клинику, поскольку ему может понадобиться пересадка роговицы.

4 мая Навальный заявил, что ФМС выдала ему загранпаспорт и он собирается отправиться в Барселону (Испания), в офтальмологический медицинский центр.

9 мая Навальный проинформировал, что ему была сделана операция и он может ходить без повязки, но зрение будет восстанавливаться ещё несколько месяцев.

Напомним, Навальный был осужден по двум уголовным делам и приговорен к двум условным срокам. Тем не менее, за границу его выпустили.