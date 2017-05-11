Челябинск, 11 мая, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Все сотрудники юношеского отдела Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина уволены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили библиотекари, лишившиеся работы.

ИА REGNUM Центральная библиотека им. А. С. Пушкина

Увольнение произошло до завершения реорганизации, задуманной руководством Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина и Управления культуры администрации города Челябинска.

До начала апреля 2017 года штат юношеского отдела составляли: заведующая отделом, главный библиотекарь, два библиотекаря, гардеробщица и уборщица.

«По собственному желанию уволена только гардеробщица, во время разгрома юношеского отдела ей была вызвана скорая помощь и она всё время находилась на больничном, в том числе проходила лечение на дневном стационаре, так как у неё постоянно было повышенное давление от увиденного беспредела. После больничного она взяла отпуск без сохранения заработной платы и одновременно подала заявление на увольнение» — говорят экс-сотрудники библиотеки.

Одна из библиотекарей уволена по статье за «прогул». В настоящее время она наняла адвоката и собирает документы, чтобы отменить увольнение по статье. Заведующая, главный библиотекарь отдела, вторая библиотекарь и уборщица уволены по соглашению сторон. Как сообщили в инспекции по труду, «при увольнении по соглашению сторон на работе уже не восстановиться».

По мнению экс-сотрудников челябинской Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина, увольнение предполагалось заранее, для того чтобы убрать ненужных, нелояльных реорганизации отдела людей. Тем более, были изданы два приказа о продлении переезда юношеского отдела библиотеки до 25 мая, и соответственно рабочие места на этот период остаются по временному распределению, то есть все сотрудники «временно» должны были быть распределены по разным структурным подразделениям учреждения.

«Всё было продумано. Если бы мы сами согласились перейти туда работать (в реорганизованный отдел — ИА REGNUM ), я думаю, нас бы «потерпели» до юбилея в ноябре 2017-го или до Нового года, а потом бы сказали, что мы не справляемся с поставленными задачами или замучили бы придирками, писали бы на нас докладные, а потом уволили», — говорят бывшие библиотекари.

При этом, как сообщают экс-библиотекари расформированного отдела по работе с юношеством, продолжают поступать сообщения от фейковых интернет пользователей, в которых осуждаются действия, направленные против задуманной реорганизации челябинской Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина. Те, кто пишет — указывает на бессмысленность сопротивления переформатированию юношеского отдела.

Напомним, активная фаза реорганизации работы юношеского отдела Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина началась 9 марта 2017 года. Руководство учреждения без письменных приказов (они появились позже) попыталось заставить библиотекарей перевозить книжный фонд отдела юношеской литературы в книгохранилища, расположенные в другой части комплекса зданий библиотеки. Юношеский отдел, по замыслу администрации библиотеки, должен переехать в новое помещение, отремонтированное под проведение массовых культурно-досуговых мероприятий. Действиями руководства учреждения культуры возмутились родители юных читателей, которые обратились в общественную организацию «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) за помощью в сохранении работы юношеского отдела в прежнем формате.

Общественники совместно с читателями организовали сбор подписей под обращением к губернатору Челябинской области с просьбой остановить реорганизацию юношеского отдела, и сохранить работу в помещении с сохранением прежнего доступа к книжному фонду. На уличных пикетах активистами было собрано свыше 2000 подписей, которые были переданы в приемную губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Одновременно представители РВС обратились в Общественную палату Челябинской области с просьбой обсудить вопрос, касающийся реорганизации библиотеки. Однако, как сообщили общественники, региональная Общественная палата, в вопросе о формате работы юношеского отдела, попыталась встать на сторону чиновников. При этом Управление культуры администрации города Челябинска сделало ставку на согласование реорганизации отдела по работе с юношеством с учрежденной чиновниками родительской организацией «Совет родителей Челябинской области».

В самой же Общественной палате заявляют, что готовы к диалогу.

Как стало известно ИА REGNUM, в настоящее время готовится обсуждение вопроса, связанного с реорганизацией Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина на площадке Общественной палаты Челябинской области. Согласие на участие в обсуждении вопроса дали представители Управления культуры администрации города Челябинска. Обсуждение, по информации от чиновников, состоится до 19 мая 2017 года.

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