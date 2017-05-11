Тверь, 11 мая, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В 2017 году в Тверской области планирует отремонтировать 109 объектов здравоохранения. Об этом было заявлено на совещании с главами администраций районов и городских округов центрального региона Тверской области, которое 11 мая провел губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Основной темой стало повышение доступности и качества медицинских услуг в сельской местности.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«Недопустимы случаи, когда пациенты приходят в больницу со своими медикаментами и перевязочными материалами. Прошу вас постоянно отслеживать ситуацию в этой сфере. Если снижается качество медицинских услуг, происходят перебои с лекарствами, сразу же сообщайте об этом», — обозначил губернатор.

Работа по повышению качества медицины на селе ведется в нескольких направлениях. Это создание межрайонных центров медицинской помощи, укрепление материально-технической базы учреждений, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году единовременные компенсационные выплаты получат 30 врачей (по 1 млн рублей) и 25 средних медицинских работников (по 300 тыс. рублей), которые трудоустроятся в сельские учреждения здравоохранения.

В 2017 году в Тверской области общий объем финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи увеличен на 427 млн рублей и составил более 16,3 млрд рублей. Дан старт проекту комплексного ремонта зданий центральных районных больниц. В 2017 году планируется отремонтировать 109 объектов здравоохранения, что значительно превышает показатели предыдущих лет.

Особое внимание на совещании было уделено вопросам демографии. Игорь Руденя подчеркнул, что в Тверской области нужно добиться снижения смертности. Это общая задача для всех территорий. Губернатор подчеркнул, что при распределении финансовой поддержки районам будут учитываться, в том числе демографические показатели на местах.