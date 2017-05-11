Калуга, 11 мая, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Следственным управлением УМВД России по Калужской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту разбойного нападения на почтовый фургон.Как сообщили 11 мая корреспонденту ИА REGNUM вотделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России,преступники похитили 1,5 млн рублей.

Bnc-metall.ru Фургоны «Почты России»

В апреле 2016 года, в Тарусском районе Калужской области группа лиц, используя в качестве оружия предмет, внешне похожий на пистолет, и применив насилие в отношении сотрудников почтовой службы, украла из служебной автомашины «Почты России» денежные средства и иное имущество на общую сумму 1 млн 522 тыс. 059 рублей, после чего скрылась с места преступления.

По данным следствия, нападение было тщательно спланировано: налетчики организовали скрытое наблюдение, изучали графики и маршруты перевозки денежных средств, при совершении преступления использовали два автомобиля.

В июне 2016 года был задержан первый подозреваемый, позднее полицейские задержали еще двух предполагаемых участников разбойного нападения. Остальным членам банды удалось скрыться. Не удалось найти и похищенные деньги.

Троим предполагаемым преступникам предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в 2016 году калужским областным управлением МВД России было зарегистрировано 16 тыс.193 преступления, из которых 3 тыс. 408 — тяжкие и особо тяжкие. Между тем, согласно полицейской статистике, в регионе на 20,9% сократилось количество грабежей и стало меньше разбоев.