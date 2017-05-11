«25 лет без КПСС»: в Челябинске вспомнили бывшего первого секретаря обкома
Челябинск, 11 мая, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Слова благодарности достойному человеку, высказывания о заслугах и роли в жизни Челябинской области были произнесены сегодня, 11 мая, на Успенском кладбище Челябинска в память об Алексее Литовченко, занимавшем пост первого секретаря обкома КПСС накануне крушения СССР. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Несмотря на дождливую погоду, на мероприятие собралось около 30 человек. Челябинцы, сослуживцы и представители левых партийных организаций провели митинг на городском кладбище, в честь ушедшего из жизни 25 лет назад Алексее Литовченко, последнем первом секретаре обкома КПСС Челябинской области.
Выступающие отметили высокие организаторские способности партийного деятеля, его человеческие качества. В выступлениях был сделан акцент на том, что Алексей Литовченко остался верен партии и не пошел на сотрудничество с руководителями новой администрации Челябинской области, получившей власть после 1991 года. Участники мероприятия отмечали, что Литовченко, «в отличии от ближайшего окружения, не пошел на взаимодействие ни с «перестройщиками», ни с теми кто замолчал, присматривая себе место в новых структурах власти».
Знавшие последнего первого секретаря челябинского обкома КПСС пояснили, что «прожил Алексей Литовченко после самоотстранения КПСС от своей ведущей роли в жизни страны совсем недолго, остро переживал происходящее в Перестройку, — после подписания Беловежских соглашений прошло лишь полгода». Подчеркивалась роль и заслуги Литовченко как руководителя крупного металлургического предприятия — Челябинского металлургического комбината (ныне принадлежит группе «Мечел»).
Алексей Потапович Литовченко родился 2 июля 1938 в Кустанайской области Казахской ССР. Советский металлург, государственный и партийный деятель.
Трудовую деятельность Алексей Литовченко начал в 1955 году на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) электрослесарем. После службы в Советской армии продолжил работу на комбинате аппаратчиком, затем мастером, заместителем начальника цеха, начальником листопрокатного цеха №3, главным прокатчиком предприятия. С 1979 по 1983 годы был главой партийного комитета ММК. С 1983 по 1984 — заместитель директора ММК по капитальному строительству. С 1984 по 1988 год — директор, затем генеральный директор Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Будучи руководителем ЧМК, развивал производство со ставкой на ускорение научно-технического прогресса. Так, за 1985 год на предприятии было реализовано 249 крупных технических мероприятия. Во время руководства Литовченко на ЧМК были подготовлены и в сжатые сроки реконструированы: блюминги «1300» и «1180», стан «350», коксовая батарея №1, была разработана программа интенсификации производства. В декабре 1988 года избран вторым секретарем Челябинского обкома КПСС. С 1989 по 1991 годы занимал пост первого секретаря Челябинского обкома КПСС.
Избирался делегатом 26-го съезда КПСС (1981) и 19-й Всесоюзной партийной конференции (1988). Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции. Алексей Литовченко умер 11 мая 1992 года в Челябинске.