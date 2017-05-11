Челябинск, 11 мая, 2017, 20:13 — ИА Регнум. Слова благодарности достойному человеку, высказывания о заслугах и роли в жизни Челябинской области были произнесены сегодня, 11 мая, на Успенском кладбище Челябинска в память об Алексее Литовченко, занимавшем пост первого секретаря обкома КПСС накануне крушения СССР. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Book-chel.ru Алексей Потапович Литовченко

Несмотря на дождливую погоду, на мероприятие собралось около 30 человек. Челябинцы, сослуживцы и представители левых партийных организаций провели митинг на городском кладбище, в честь ушедшего из жизни 25 лет назад Алексее Литовченко, последнем первом секретаре обкома КПСС Челябинской области.

Выступающие отметили высокие организаторские способности партийного деятеля, его человеческие качества. В выступлениях был сделан акцент на том, что Алексей Литовченко остался верен партии и не пошел на сотрудничество с руководителями новой администрации Челябинской области, получившей власть после 1991 года. Участники мероприятия отмечали, что Литовченко, «в отличии от ближайшего окружения, не пошел на взаимодействие ни с «перестройщиками», ни с теми кто замолчал, присматривая себе место в новых структурах власти».

Знавшие последнего первого секретаря челябинского обкома КПСС пояснили, что «прожил Алексей Литовченко после самоотстранения КПСС от своей ведущей роли в жизни страны совсем недолго, остро переживал происходящее в Перестройку, — после подписания Беловежских соглашений прошло лишь полгода». Подчеркивалась роль и заслуги Литовченко как руководителя крупного металлургического предприятия — Челябинского металлургического комбината (ныне принадлежит группе «Мечел»).

Алексей Потапович Литовченко родился 2 июля 1938 в Кустанайской области Казахской ССР. Советский металлург, государственный и партийный деятель.

Трудовую деятельность Алексей Литовченко начал в 1955 году на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) электрослесарем. После службы в Советской армии продолжил работу на комбинате аппаратчиком, затем мастером, заместителем начальника цеха, начальником листопрокатного цеха №3, главным прокатчиком предприятия. С 1979 по 1983 годы был главой партийного комитета ММК. С 1983 по 1984 — заместитель директора ММК по капитальному строительству. С 1984 по 1988 год — директор, затем генеральный директор Челябинского металлургического комбината (ЧМК). Будучи руководителем ЧМК, развивал производство со ставкой на ускорение научно-технического прогресса. Так, за 1985 год на предприятии было реализовано 249 крупных технических мероприятия. Во время руководства Литовченко на ЧМК были подготовлены и в сжатые сроки реконструированы: блюминги «1300» и «1180», стан «350», коксовая батарея №1, была разработана программа интенсификации производства. В декабре 1988 года избран вторым секретарем Челябинского обкома КПСС. С 1989 по 1991 годы занимал пост первого секретаря Челябинского обкома КПСС.

Избирался делегатом 26-го съезда КПСС (1981) и 19-й Всесоюзной партийной конференции (1988). Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции. Алексей Литовченко умер 11 мая 1992 года в Челябинске.