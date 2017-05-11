Бухарест, 11 мая, 2017, 19:49 — ИА Регнум. «Румыния, являющаяся страной со стратегическим географическим положением и американскими военными объектами на своей территории остается на данный момент наиболее лояльным членом НАТО и ЕС в регионе? И это не может не беспокоить Москву», — пишет румынское издание Hotnews.

«Вид на Европу из Москвы», плакат времен Холодной войны, США, 1952 г

В статье о «российском влиянии» в регионе издание анализирует ситуацию в соседних странах и приходит к выводу, что все они оказались уязвимыми перед «гибридными технологиями» Москвы. «Российские агенты используют экстремистов правого и левого толка и являются пугающе эффективными в продвижении интересов Кремля. Готова ли Румыния к подобной ситуации?» — задается вопросом издание.

Российская «гибридная стратегия», продолжает Hotnews, основана на поощрении сепаратистских тенденций там, где они существуют, фокусировании на исторических несправедливостях, ревизионизме, усилении недоверия и ненависти между народами, страхе миграции, евроскептицизме и антиамериканских чувствах, а также «русофилии».

«В Чехии, Словакии и Венгрии существуют военизированные организации, которые имеют близкие отношения с Россией, например, организация под названием Национальная гвардия Чешской Республики, которая помимо распространения националистических, панславянских, антимиграционных, антиукраинских и антинатовских идей недавно незаконно открыла консульство «Донецкой Народной Республики» (официально не признанной Прагой). Хуже того, некоторые организации направляют своих боевиков на восток Украины воевать на стороне сепаратистов», — пишет румынское издание.

Далее в статье приводится анализ по странам-соседям Румынии в отдельности.

1. Чехия

«Хотя Чехия первенствует в борьбе против российских шпионов, страна все еще находится в странной ситуации: хотя с политической точки зрения страна является лояльным членом ЕС и НАТО, с другой стороны имеется сильное пророссийское меньшинство во главе с президентом Милошем Земаном. Вследствие этой ситуации возникают неловкие события, как в случае, когда правительство и парламент объявили аннексию Крыма агрессией и незаконным актом, а президент поприветствовал это событие, чего не посмел сделать даже Виктор Орбан, который вскоре принимал Путина в Будапеште», — пишет Hotnews.

Издание отмечает, что половина населения Чехии скептически настрены по отношению к ЕС, и «пророссийские группы» пытаются использовать этот факт и «разжечь» эти тенденции в обществе.

Некоторые из них, продолжает Hotnews, являются военизированными структурами, «имеют доступ к оружию и представляют потенциальную военную опасность».

Угрозой, по мнению румынского издания, являются и «альтернативные средства массовой информации, которые имеют большое влияние в стране: 25% населения Чехии больше доверяет альтернативным СМИ, связанным с Кремлем, чем традиционным, что может явиться чувствительным средством манипуляции».

«Осознавая такую опасность, в январе МВД Чехии открыло Центр по борьбе с терроризмом и гибридной угрозой», — отмечает издание.

2. Словакия

«Аналогично ситуации в Чехии, в рамках исторического панславянского движения словаки симпатизировали русским, а политики пытались придерживаться дружественного прагматизма», — пишет Hotnews. Издание отмечает, что словацкий премьер-министр Роберт Фицо «открыто критиковал санкции ЕС против России».

«Однако война проводимая русскими к востоку от Словакии, отдалила население этой страны от России, и правительство стало поддерживать целостность Украины. Новым двигателем русофильного панславизма стала партия «Наша Словакия» (SNS), но после формирования третьего своего кабинета министров Фицо ослабил прокремлевские высказывания», — пишет издание.

В то же время, словацкие политики продолжают использовать антинатовскую риторику, продолжает Hotnews. Например лидер SNS Мариан Котлеба (Marian Kotleba) назвал Майдан «террористическим актом» и «подал петицию с просьбой о том, чтобы страна вышла из ЕС и НАТО».

«Словацкие экстремисты», утверждает румынское издание, формируются «по модели российских патриотических клубов и обучаются военными из Спецназа». «Самым тревожным, с точки зрения национальной безопасности, является тот факт, что эти организации уже начали проникать в такие институты Словакии как, полиция и армия», — подводит итог Hotnews.

3. Польша

«По историческим причинам отношения между Россией и Польшей нельзя назвать хорошими, и в этом случае обращение к русофильским чувствам невозможно. Так, Польша является лояльным членом НАТО, и хотя отношения с ЕС не всегда безукоризненны, проблемы агрессивного евроскептицизма, как в Словакии или Чехии, в Польше не имеется», — пишет Hotnews.

По этой причине, продолжает издание, «русские довольствуются генерированием конфликтов между поляками и украинцами». «Несмотря на то, что Кремль мало успешен в Польше, антиукраинские настроения продолжают распространяться, хотя польские власти предупредили население об этой манипуляции», — добавляет Hotnews.

4. Австрия

«Австрия также закрыта для панславизма или русофилии. Здесь не работает никаких военизированных организаций. Однако и тут Москва нашла способ внедриться», — пишет румынское издание.

По версии румынских журналистов, в Австрии Россия поддерживает ультраконсерваторов, посредством которых «осуществляются попытки убедить австрийцев, что Россия морально превосходит Запад».

«Эта стратегия весьма эффективна, некоторые движения, отстаивающее идентичность, приняли идеи московского идеолога Александра Дугина. Необходимо напомнить, что 10 лет назад австрийские правые были русофобами. Сегодня они являются самыми большими сторонниками этой страны», — пишет Hotnews.

«Другим оружием Москвы являются альтернативные средствами массовой информации и институты, замаскированные под гражданское общество», — продолжает издание. В будущем журналисты прогнозируют усиление влияния России в Австрии в результате парламентских выборов, которые состоятся там в 2018 году.

5. Венгрия

«Соседняя страна является, возможно, самой серьезной угрозой для Румынии, — пишет Hotnews. — Хотя сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан кажется лучшим другом Путина, венгерское общество по-прежнему настроено скептически по отношению к России. Коллективная память еще жива с революции 1956 года, когда советские танки вошли в страну и остались там до 1991 года. И все же, на сегодняшний день Венгрия является наиболее уязвимой из группы стран Вышеградской четверки к российской угрозе».

«Как страна до такого дошла?» — задается вопросом издание. И отвечает: «До 2009 года Орбан критиковал Кремль. Никто точно не знает, что произошло в том году, но похоже русские смогли завлечь венгерское правительство такими бизнес-делами, как расширение АЭС Пакш благодаря российскому кредиту и обновлением оборудования Будапештского метро. Детали расширения атомной электростанции получили статус секретности на 30 лет, поэтому нет никакой информации о том, что указанно в контракте».

«Сегодня правительство Орбана пытается казаться прагматичным, критикуя санкции против России. В сегодняшней риторике Будапешта можно уловить признаки влияния России еще и после объявления бизнесмена Джорджа Сороса врагом страны, и заявления о том, что евромайдан был организован Соросом и другими внешними силами», — пишет издание.

В Венгрии, утверждает Hotnews, активно работают как «русофильские экстремистские группировки», так и «альтернативные средства массовой информации». «Правительство в Будапеште не только не противодействует, но даже не признает существования проблемы», — возмущается румынское издание.

«Целью этих организаций являются создание альтернативной прокремлевской геополитической платформы против трансатлантического истеблишмента (НАТО, ЕС)», — приводит издание слова венгерского аналитика в сфере внешней политики Эдит Згут (Edit Zgut).

6. Румыния

«Что же Румыния может извлечь их этих фактов для себя?» — задается вопросом Hotnews.

Самым важным выводом, по мнению издания, является то, что «ни одна страна в Восточной Европе не обладает иммунитетом к российскому внедрению». «Даже если население не будет поддаваться на манипуляции Кремля, политическую элиту можно убедить путем коррупции и грязным бизнесом. Таким образом, Москва получает возможность шантажа политических лидеров и соответственно контроля, пользуясь которым со временем возможно изменить общественное мнение по поводу какой-либо важной проблемы», — пишет издание.

«Что же мы можем сделать? Румыния должна быть бдительной к поддельным новостям, попыткам посеять панику и враждебность среди населения. Экстремистские организации должны контролироваться, так как они легко поддаются манипуляции и могут быть подкупленными российскими агентами. Одновременно с этим следует контролировать отношения правительства и политиков с олигархами и российскими деньгами, чтобы избежать сценария Будапешта», — продолжает Hotnews.

Вместе с тем румынские журналисты признают, что экономические и социальные проблемы стран Восточной Европы не созданы Россией, это проблемы Европы и Запада. «Мы должны прислушиваться к проблемам населения. Потому что если люди не найдут способ свободно выразить свое мнение, они найдут другие пути выразить себя», — подводит итог издание.