Вашингтон, 11 мая, 2017, 19:49 — ИА Регнум. Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Российская Федерация является основной угрозой для американских властей. Об этом сегодня, 11 мая, пишет Politico.

Freedesignfile.com Угрозы в киберпространстве

«Россия является полноправным игроком в киберпространстве, который остаётся главной угрозой для правительства США, военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктуры», — заявил Коутс.

Директор Национальной разведки США утверждает, что Россия якобы организовала проведение операций по оказанию влияния на политические процессы в США и Европе. Как обычно никаких доказательств не приводится.

«Мы полагаем, что российские кибероперации и впредь будут нацелены на США и союзников», — считает Коутс.

Напомним, Коутс был утвержден в должности директора Национальной разведки США 15 марта 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший директор ФБР Джеймс Коми в одном из своих последних публичных выступлений заявил, что Россия — величайшая угроза для американской демократии. Кроме того, он сказал, что Россия вмешивалась и продолжает вмешиваться во внутриполитические процессы в США.

Затем Коми был уволен президентом США Дональдом Трампом.