Хельсинки, 11 мая, 2017, 19:40 — ИА Регнум. Финляндия является подходящим председателем Арктического совета (АС) в текущей геополитической ситуации. Страна одновременно является и соседом России, и частью западного альянса, поэтому сможет внести большой вклад в сохранение позитивной рабочей атмосферы в АС. Об этом в интервью Radio Canada International заявил директор Арктического центра Университета Лапландии Тимо Койвурова.

Д. Банин Национальный парк «Русская Арктика» Белый медведь в поисках пищи, ЗФИ

По словам эксперта, «тёмной лошадкой» для арктических стран по-прежнему является президент США Дональд Трамп. «Очень трудно предугадать, как будет развиваться его внешняя политика, потому что она основана скорее на интуиции, нежели на каком-либо систематическом подходе», — отметил Койвурова.

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Как рассказал представитель Арктического центра, приоритетами председательства Финляндии в АС станут образование, метеорология, информационные и коммуникационные технологии, а также защита окружающей среды.

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Отметим, что ряд зарубежных экспертов позитивно оценивает председательство Финляндии в организации в контексте международного «арктического» сотрудничества. «Финляндия может способствовать тому, чтобы такие страны, как США и Россия, продолжили позитивный диалог», — убеждён уполномоченный Комиссии США по исследованию Арктики Дэвид Бентон.

arctic_council Флаги государств-участников Арктического совета

Напомним, 11 мая в Фэрбанксе (штат Аляска) состоится церемония передачи эстафеты председателя АС от США к Финляндии. Также здесь пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств арктических стран.

В Арктический совет (АС) входят восемь государств-постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.