Ташкент, 11 мая, 2017, 19:19 — ИА Регнум. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал Узбекистан избегать «репрессивной политики» в борьбе с радикальным исламизмом, 11 мая сообщает Reuters.

Getty Images Радикальный исламизм

«Как и в других странах, я подчеркнул, что ответ на риск радикализации — это не просто жесткие меры в сфере безопасности и репрессивная политика, порождающие негодование и разочарование, которые помогают экстремистам привлекать новых сторонников», — заявил Аль-Хусейн.

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Хусейн отметил, что он провел полуторачасовую беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, «в которой мы нашли много точек соприкосновения и достигли договоренностей по ряду конкретных шагов».

Тем временем корреспондент ИА REGNUM в Ташкенте сообщает, что Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн сегодня, 11 мая, в ходе пресс-конференции заявил, что меры, предпринимаемые властями страны в сфере прав человека носят позитивный и конструктивный характер.

По словам Хусейна, он провел много интересных встреч в Ташкенте, а «встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым была очень многообещающей».

"Все шаги носят конструктивный и позитивный характер, при этом работа осуществляется в рамках международного законодательства и права», подчеркнул Хусейн.

Он также дал высокую оценку реализуемой в стране Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017—2021 годах.

«В Средней Азии Управление Верховного комиссара ООН работает через региональный офис Киргизии в Бишкеке. Надеюсь, что после успешных переговоров в республике он будет охватывает и территорию Узбекистана», — сказал Хусейн.

Напомним, Узбекистан присоединился к более чем 70 международным документам по правам человека, в том числе к десяти договорам ООН, в стране проводится работа по их имплементации в национальное в национальное законодательство и практику.

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7 апреля в центре Стокгольма грузовик совершил наезд на группу пешеходов, 15 человек получили ранения, четыре человека погибли. Нападение совершил уроженец Узбекистана Рахмат Акилов, назвавший теракт «наездом на неверных». В МИД Узбекистана указали, что Акилов входил в состав «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

2 мая глава МВД Узбекистана Абдусалом Азизов посетовал, что к информации, которой Министерство внутренних дел Узбекистана делится с зарубежными коллегами, не всегда прислушиваются: МВД Узбекистана заблаговременно предупредило шведских коллег о том, что Рахмат Акилов, который позднее совершил теракт в Швеции, объявлен на родине в международный розыск.

«Однако, Акилова беспрепятственно впустили в Швецию и это закончилось трагедией», — подчеркнул министр.

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