Киев, 11 мая, 2017, 19:17 — ИА Регнум. Сестра депутата Верховной рады Надежды СавченкоВера Савченко заявила, что страница «ВКонтакте», на которой украинские силовики справедливо названы быдлом, за деньги убивающим своих соотечественников, является фейковой, сообщает украинский портал Страна.ua.

Pl.com.ua Вера Савченко

«Через неё уже неоднократно шли провокационные вбросы. До этого там же был пост о том, что Надя якобы скорбит по Гиви», — заявила сестра Надежды Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщение, в котором украинские силовики, участвующие в так называемой «антитеррористической операции» против ДНР и ЛНР, охарактеризованы как «быдло», которое нарушило присягу и «убивает за деньги собственный народ».