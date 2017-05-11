Сочи, Краснодарский край, 11 мая, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Сочи (Краснодарский край). Об этом сегодня, 11 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Сочи, 11 мая 2017 года

Сообщается, что Путин и Аббас обсудили вопросы урегулирования палестино-израильского конфликта и ряд тем российско-палестинских отношений. Кроме того, лидеры двух стран в режиме телемоста приняли участие в церемонии открытия в Вифлееме Многофункционального культурно-спортивного комплекса, построенного при содействии Российской Федерации.

Этот центр был возведен в соответствии с поручением российского лидера для последующей передачи в качестве дара народу Палестины.

Путин подчеркнул, что отношения с Палестиной носят для России особый характер и имеют особое значение.

«В новейшей истории наши отношения всегда были очень теплыми и доверительными. Многие годы мы вместе работаем над одной из ключевых тем современного мира — над урегулированием ближневосточным и, конечно, у нас всегда есть, о чем поговорить», — сказал Путин.

В свою очередь, Аббас поблагодарил Путина за помощь в создании комплекса в Вифлееме. Президент Палестины подчеркнул, что создание этого центра послужит дальнейшему укреплению российско-палестинских отношений.

Аббас отметил, что считает невозможным создание независимого Государства Палестина с границами от 1967 года без посредничества России в процессе мирного арабо-израильского урегулирования.

«Позиция России отличается твердостью — это позиция нацелена на создание независимого палестинского государства с границами от 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Эту позицию мы всегда слышим от вас, она твердая и вы всегда ее повторяете. Невозможно решить палестинскую проблему без реального участия России в процессе мирного урегулирования. Об этом мы всегда говорим во всех международных форматах», — сказал Аббас.