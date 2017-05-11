Ишим, Тюменская область, 11 мая, 2017, 18:56 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ишим снизился и составляет 977 сантиметров. В городе Ишиме подтоплен 41 жилой дом, 71 дом в Ишимском районе, а также 2640 дачных участков. Из зоны подтопления эвакуировано более 500 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Николай Богданов-Бельский. Переправа. 1915

В 6:05 по местному времени (4:05 мск) в результате подмыва земляного полотна, произошел порыв насыпной дамбы в районе садоводческого товарищества «Энергетик». Насыпь была земляная, ширина по основанию восемь метров, по гребню 3,5 метра, высота — четыре метра.

Вчера, 10 мая, в городе затопило аэродром ДОСААФ вместе с самолетами, хозпостройками, гаражом с автомобилями.

Глава МЧС России Владимир Пучков по поручению президента РФ распорядился усилить группировку по ликвидации последствий паводка в Тюменской области. В паводковую зону направлены специалисты Центра «Лидер» в количестве 50 человек и отряда «Центроспас» — 50 человек.

Министр подчеркнул, что большой объем работ предстоит сделать после того, как вода сойдет.

Мероприятия по борьбе с паводком, заранее организованные и проведенные в Ишиме, позволили городу избежать большой беды. Комментируя ситуацию с эвакуацией людей в микрорайоне Серебрянка, губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что ситуация не стала неожиданностью ни для органов власти, ни для проживающих там людей. Налажено совместное информирование о ситуации с таянием снегов с представителями власти соседнего Казахстана. Именно стоки талой воды из Северо-Казахстанской области приняло Сергеевское водохранилище, которое критически переполнилось и вызвало паводок.

На месте подтопления находятся посты ДПС. Госавтоинспекторы оказывают помощь гражданам в перевозке вещей и эвакуации животных. Конкам, курам, козам, собакам и даже лошадям подготовлены специальные питомники и загоны.

Для обеспечения охраны общественного порядка и организации дорожного движения задействованы более 60 сотрудников полиции и 19 единиц автотранспорта.

По прогнозу специалистов МЧС, поведение реки Ишим, несмотря на двухдневный спад будет непредсказуемым в течение как минимум ближайшей недели.