Киев, 11 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Скандально известная депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко охаратеризовала украинских военных, участвующих в боевых действиях против ДНР и ЛНР, «быдлом», «убивающим за деньги собственный народ», указано на странице Савченко в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«После 9 мая участники АТО и патриоты представили себя героями и цветом нации. Нет, вы для адекватных людей быдло и отребье», — написала Савченко в своем аккаунте.

По мнению Надежды Савченко, те, кто поехал в Донбасс убивать соотечественников, сделали это за деньги или чтобы не сесть в тюрьму. Она подчеркнула, что участники так называемой АТО спасали свои шкуры и рисковали жизнью за олигархов.

«ВСУ нарушили присягу, которую вы давали народу защищать его. Запомните одно, вы никогда не будете героями, вам народ никогда не простит», — написала Надежда Савченко в соцсети ВКонтакте.

Кроме того, она призналась, что у неё тоже «руки в крови» и ей «с этим жить».

«Все эти годы вам вешают и будут вешать дальше на уши, что Россия — агрессор, а на самом деле мы себя сами сделали агрессором против своего народа. Вы хотели правду так и получите её. Мы угробили свою страну собственными руками, и поздно уже что-то сделать», — подчеркивает Савченко.

Напомним, Надежда Савченко была осуждена российским судом за причастность к убийству журналистов. Судом было установлено, что 17 июня 2014 года Савченко корректировала артиллерийский огонь, который велся украинскими силовиками по группе журналистов. В результате ее действий были убиты сотрудники телеканала ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В мае 2016 года Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным, выпущена на свободу и уехала на Украину.