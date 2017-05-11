Рим, 11 мая, 2017, 19:09 — ИА Регнум. В Риме появилось изображение Папы Римского Франциска, целующего президента США Дональда Трампа, 11 мая сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Колизей, Рим

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Изображение, нанесенное на бумагу, появилось на стене одного из зданий. Трамп с золотыми часами на руке, дьявольскими рожками и пистолетом на поясе замер в поцелуе с понтификом, изображенным с ореол святости над головой. Надпись, нанесенная на пояс Франциска, гласит: «Добро простит Зло».

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Напомним, Франциск и Трамп должны встретиться в Ватикане 24 мая, в настоящий момент президент США находится в турне по Саудовской Аравии, Израилю, Италии и Бельгии.

Подобные фрески, изображающие папу римского, убираются работниками специальной санитарно-гигиенической службы Рима. В 2014 году уличные художники изобразили папу римского в виде супермена.