Тирасполь, 11 мая, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Приднестровские парламентарии подчёркивали, что к ним поступают многочисленные обращения от граждан, обеспокоенных тем, как это решение скажется на функционировании миротворческой операции и на самом переговорном процессе.

Marisha Транспорант ПМР

По словам принимавшего участие в заседании главы МИД ПМР Виталия Игнатьева, в документе нет ссылок на то, что Молдавия выходит из соглашения 1992 года. Вместе с тем определённое беспокойство вызывает пункт об использовании военной силы.

«Там есть тезис об оккупированных территориях, есть тезис об использовании военной силы, на что мы особо обращаем внимание, потому что по факту это легитимирует применение Вооружённых сил для решения неких задач. Мы помним, какими методами наводилась территориальная целостность и конституционный порядок на территории Приднестровья в 90-е годы, поэтому считаем недопустимым создание любых оснований для эскалации конфликта. В этой части мы усматриваем прямую и самую жёсткую угрозу», — отметил Игнатьев.

В свою очередь глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков подчеркнул, что миротворческая операция на Днестре абсолютно легитимна с точки зрения международного права и опирается на соглашение 1992 года.

«Конституционный суд Молдовы в той или иной степени превысил свои полномочия в части вынесения решения по данному вопросу. Соглашение о принципах мирного урегулирования является международным договором. Этот международный договор ратифицирован, как Республикой Молдовой, так и Российской Федерацией. Он принят к исполнению», — сказал Беляков.

«По сути, миротворческая операция — это единственный механизм, который позволяет сторонам вести политический диалог, искать разрешение тех или иных политических вопросов за столом переговоров», — отметил Виталий Игнатьев.

В свою очередь председатель парламентской комиссии по внешней политике и международным связям, вице-спикер Галина Антюфеева отметила, что решение КС Молдавии, тем более вынесенное накануне 9 мая, «можно рассматривать как вызов всему сообществу». «Это политический цинизм в высшей степени. Мы обязаны дать жесткую оценку этому решению», — сказала она.

В Верховном совете ПМР считают возможным обратиться к парламенту Молдавии для выяснения его позиции в отношении того, является ли решение Конституционного суда выходом из переговорного процесса, а также денонсацией молдо-российского соглашения от 21 июля 1992 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд Молдавии 3 мая признал неконституционным нахождение на территории республики иностранных военных баз или воинских контингентов. «Военная оккупация части территории РМ в момент провозглашения нейтралитета и в условиях отсутствия международного признания и гарантии этого статуса не влияет на действительность конституционных положений о нейтралитете», — отмечается в решении КС.

Суд также постановил в этом контексте, что власти Молдавии «обязаны предпринимать все необходимые меры, в том числе военные, для защиты независимости, территориальной целостности и государственной безопасности».

В мае 2014 года группа депутатов-либералов обратилась в КС с запросом о возможности присоединения страны к НАТО в условиях провозглашенного в конституции нейтралитета, который, по словам авторов обращения, «не работает» из-за присутствия российских войск в Приднестровской Молдавской Республике.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.